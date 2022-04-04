Какой мир с Украиной нам нужен

Источник: voennoedelo.com Когда я позавчера пришёл домой, жена огорошила меня странным вопросом:– Неужели наши решили отдать Крым и Донбасс Украине?Выслушав весь этот бред, я, естественно, задал вопрос:– С чего ты, собственно, так решила?– Ну как же? – ответила она, – у наших дипломатов был такой грустный и виноватый вид, как будто они хотят сообщить нам что-то страшное, позорное, и при этом они сказали, что Россия отводит войска, а украинцы признавать Донбасс и Крым не собираются! Как же так? Мы заплатили такую страшную цену, эти жертвы, эти санкции, разрушения… Если не пойдём до конца, украинцы будут нас ещё больше ненавидеть! Неужели мы такие доверчивые? Лучше бы тогда вообще не начинали этой войны!Честно говоря, печальный вид наших дипломатов меня тоже смутил, но больше всего меня поразило то, что ни при объявлении результатов переговоров, ни при последующих разъяснениях Мединского сути этих переговоров не было сказано ни слова о такой вещи как денацификация.