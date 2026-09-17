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Путин передал акции бывшего «Леруа Мерлен» во временное управление

Путин передал акции бывшего «Леруа Мерлен» во временное управление

Президент передал во временное управление российской компании «Л.Е.В. Менеджмент» акции ООО «Ле Монлид» - бывшего российского подразделения французской сети Leroy Merlin.

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