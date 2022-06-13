Зеленский невольно признал успех российской спецоперации

Владимир Зеленский узаконил отправку боевиков теробороны в места боевых действий. При этом ранее именно участники теробороны чаще всего жаловались на незаконные передислокации, недостаток боевой подготовки, вооружений, еды и медицинской помощи.
Владимир Зеленский узаконил отправку боевиков теробороны в места боевых действий. При этом ранее именно участники теробороны чаще всего жаловались на незаконные передислокации, недостаток боевой подготовки, вооружений, еды и медицинской помощи.
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