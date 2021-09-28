Больше половины россиян считают, что умеют обращаться с деньгами

Чуть более половины россиян (51%) считают себя финансово грамотными. И почти столько же (55%) полагают, что им достаточно знаний для того, чтобы инвестировать свои накопления, выяснили "СберСтрахование жизни" и СберНПФ.
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