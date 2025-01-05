Если надоело оливье, приготовь шаверму майора Грома (рецепт)

Продукты Что понадобится из продуктов. Виктория Мельникова, "Metro" Фото: Лаваш, филе бедра курицы (500 г), 2–3 свежих огурца (можно маринованных), 2 помидора, 200 г капусты белокочанной молодой (я брала салат айсберг), 100 г моркови по-корейски, зелень, аджика.
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