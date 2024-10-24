Наличие собственного жилья считает неважным фактором каждый пятый россиянин. К этому их отчасти могли подтолкнуть высокие ипотечные ставки, длительные сроки кредитов и большие расходы по ним — затраты на аренду будут ниже Собственное жилье требуется далеко не всем россиянам — вне зависимости от того, есть оно у них или нет.