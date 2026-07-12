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«Желательно помучиться»: Котенок сделал выводы, что ждёт РФ в случае остановки СВО

«Желательно помучиться»: Котенок сделал выводы, что ждёт РФ в случае остановки СВО

Среди окружения президента России Владимира Путина имеются сторонники прекращения СВО, и Украина пользуется их поддержкой.

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Комментарии
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Владимир Карпов
По тексту статьи: &quot;Если ничего не делать, не менять и по-прежнему вести себя так, как мы ведём, то исход понятен&quot;. Не только военкору, но и всему народу такой плачевный исход понятен ! Вот только непонятно - а нашей Верхушке такой исход разве непонятен ? Если непонятен - прочь с дороги ! А если понятен, то почему не чешетесь ???
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4 н.