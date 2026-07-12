«Желательно помучиться»: Котенок сделал выводы, что ждёт РФ в случае остановки СВО

Владимир Карпов

По тексту статьи: "Если ничего не делать, не менять и по-прежнему вести себя так, как мы ведём, то исход понятен". Не только военкору, но и всему народу такой плачевный исход понятен ! Вот только непонятно - а нашей Верхушке такой исход разве непонятен ? Если непонятен - прочь с дороги ! А если понятен, то почему не чешетесь ???