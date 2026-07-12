Среди окружения президента России Владимира Путина имеются сторонники прекращения СВО, и Украина пользуется их поддержкой.
«Желательно помучиться»: Котенок сделал выводы, что ждёт РФ в случае остановки СВО
Комментарии
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Владимир Карпов
По тексту статьи: "Если ничего не делать, не менять и по-прежнему вести себя так, как мы ведём, то исход понятен". Не только военкору, но и всему народу такой плачевный исход понятен ! Вот только непонятно - а нашей Верхушке такой исход разве непонятен ? Если непонятен - прочь с дороги ! А если понятен, то почему не чешетесь ???
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4 н.
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