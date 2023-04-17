FiNE NEWS

1 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Пусть потом  ФАШИЗМНГТОН НЕ НОЕТ  когда  РОССИЯ  поставит   ОРУЖИЕ ,   ВЛЕТ , ДОСТАЮЩИЕ  до берегов  США  и  ДАЛЕЕ  в...В США показали сн...
  • tsan tsan
    Жизни всех бездомных собак на просторах России не стоят и малой капли крови ребёнка, покусанного такой собакой. А Бур...В Госдуме разнесл...
  • Россиянин
    Почему её муж не на СВО?Новые подробности...

СМИ: состояние Романа Костомарова резко улучшилось в Пасхе, в окружении это назвали чудом

СМИ: состояние Романа Костомарова резко улучшилось в Пасхе, в окружении это назвали чудом

Роман Костомаров сегодня, новости последнего часа 17 апреля 2023: состояние олимпийского чемпиона резко улучшилось к Пасхе, в окружении это назвали чудом Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова значительно улучшилось.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх