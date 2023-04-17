СМИ: состояние Романа Костомарова резко улучшилось в Пасхе, в окружении это назвали чудом

Роман Костомаров сегодня, новости последнего часа 17 апреля 2023: состояние олимпийского чемпиона резко улучшилось к Пасхе, в окружении это назвали чудом Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова значительно улучшилось.