«Скворцы прилетели»: Литва поставила украинским военным первую партию FPV-дронов «Шпак» Литва поставила украинским военным первую партию FPV-дронов «Шпак».
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«Скворцы прилетели»: Литва поставила украинским военным первую партию FPV-дронов «Шпак» Литва поставила украинским военным первую партию FPV-дронов «Шпак».
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