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Царьград

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The Guardian: Белые акулы мигрировали к берегам Калифорнии

The Guardian: Белые акулы мигрировали к берегам Калифорнии

Калифорния столкнётся с волной белых акул, мигрирующих из-за Эль-Ниньо и тепла у берегов Мексики. Хищники охотятся близ суши, но учёные уверяют, что акулы редко нападают на людей, распознавая их как отдельные цели.

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