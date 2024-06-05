Очень сложный тест на IQ: только 1% способен найти на картинке цифру 8

Проверка интеллекта только для избранных! фото: Jagran JoshЭтот тест относится к категории оптических иллюзий, которые, в свою очередь, являют собой нестандартное испытание для зрительного восприятия и когнитивных способностей, пишет разместившее его издание Jagran Josh.
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