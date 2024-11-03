Расчеты РСЗО «Град» разгромили позиции ВСУ под Угледаром: Карта специальной военной операции на Украине на 3 ноября 2024 года Юлия СоколоваВ зоне специальной военной операции российские военные продолжают наносить точечные удары по важным объектам ВСУ, используя современные технологии и тактическую изобретательность.