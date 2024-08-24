Дипломаты РФ посетили находящегося под стражей в США россиянина Петрова

Сотрудники российского диппредставительства пообщались с находящимся под стражей в центре временного содержания в Нью-Йорке гражданином РФ Артуром Петровым, который обвиняется американскими властями в незаконном экспорте микроэлектроники производства США, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула РФ в Нью-Йорке Александра Захарова.