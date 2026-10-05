Филолог РАН опроверг миф о безграмотности молодежи

Владимир Пахомов объяснил, почему кажется, что раньше русский язык был красивее Научный сотрудник Института русского языка имени В.
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