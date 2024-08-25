СМИ сообщили об исчезновении предполагаемой спутницы Павла Дурова

Вместе с Павлом Дуровым во Франции могла быть, предположительно, 24-летняя Юлия Вавилова. Родственники девушки сообщили прессе, что она перестала выходить на связь, пишет РБК со ссылкой на крупные информационные Telegram-каналы.
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