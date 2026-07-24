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Почему звезда «Анжелики» Мишель Мерсье осталась одна и как она живет в 87 лет

Почему звезда «Анжелики» Мишель Мерсье осталась одна и как она живет в 87 лет

В пригороде Канн, вдали от шумных кинофестивалей, живет женщина, чье лицо когда-то знала вся Европа. В свои 87 лет Мишель Мерсье ведет уединенный образ жизни, борется с болезнями и живет на обычную пенсию.

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