«ОДК-Сатурн» демонстрирует элементы двигателя ПД-8 на региональной Неделе промышленности в Ярославле

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) представляет на Неделе промышленности Ярославской области инновационные разработки, позволившие создать «сердце» самолета «Суперджет».
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