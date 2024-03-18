Скандал с исчезновением жены наследника британского трона Кейт Миддлтон вышел на новый уровень. От мягкого – проблемы со здоровьем, находится в коме, до более жесткого конспирологического варианта - была убита в результате кровавого жертвоприношения иллюминатов, как и принцесса Диана, перешел в разряд дипломатических «уколов» признанными фактами.