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Скандал с исчезновением жены наследника британского трона Кейт Миддлтон вышел на новый уровень.

  Скандал с исчезновением жены наследника британского трона Кейт Миддлтон вышел на новый уровень. От мягкого – проблемы со здоровьем, находится в коме, до более жесткого конспирологического варианта - была убита в результате кровавого жертвоприношения иллюминатов, как и принцесса Диана, перешел в разряд дипломатических «уколов» признанными фактами.

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