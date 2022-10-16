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Члены парламента Британии попросили провести вотум недоверия Трасс – СМИ

Члены парламента Британии попросили провести вотум недоверия Трасс – СМИ

Около 100 членов парламента Великобритании написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс, сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

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