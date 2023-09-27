В Голливуде объявили о завершении забастовки сценаристов и актеров, которая длилась 148 дней

Протестующие смогли добиться повышения зарплаты и ограничения использования искусственного интеллектаГильдия сценаристов США объявила о завершении забастовки, которая началась в мае, в июле к ним присоединились голливудские актеры.
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