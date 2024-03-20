В тоннелях под монастырем в Астраханской области захотели найти артефакт

Археологи захотели найти артефакт в тоннелях под монастырем в Астраханской области. По мнению специалистов, в подземных тоннелях под Высокогорским Успенско-Николаевским Чуркинским монастырем может находиться посох Серафима Саровского.
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