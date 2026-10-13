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Царьград

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Лишь 35% нижегородцев считают город идеальным для карьеры

Лишь 35% нижегородцев считают город идеальным для карьеры

Опрос SuperJob показал, что 46% нижегородцев считают другой город более подходящим для карьерного роста, тогда как доля видящих перспективы в Нижнем Новгороде за год снизилась с 42% до 35%.

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