Лишь 35% нижегородцев считают город идеальным для карьеры

Опрос SuperJob показал, что 46% нижегородцев считают другой город более подходящим для карьерного роста, тогда как доля видящих перспективы в Нижнем Новгороде за год снизилась с 42% до 35%.
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