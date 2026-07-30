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Двое взрослых сыновей и несбывшаяся свадьба: как сложилась жизнь звезды сериала «Не родись красивой» Юлии Такшиной

Двое взрослых сыновей и несбывшаяся свадьба: как сложилась жизнь звезды сериала «Не родись красивой» Юлии Такшиной

Многие зрители до сих пор ассоциируют Юлию Такшину с её экранной героиней из сериала «Не родись красивой» — резкой и своенравной Викторией Клочковой.

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