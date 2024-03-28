В больнице Красногорска выписали из реанимации всех пострадавших в "Крокусе"

Pexels/Pixabay В больнице Красногорска перевели из реанимации в обычные палаты всех пациентов, госпитализированных после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщил 28 марта заместитель главного врача по анстизиолого-реанимационной помощи Красногорской больницы Олег Варнавин.