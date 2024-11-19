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Илон Маск решил закрыть проект по изучению причин, почему шимпанзе швыряются дерьмом

Илон Маск решил закрыть проект по изучению причин, почему шимпанзе швыряются дерьмом

  Илон Маск взялся «ковать железо, не отходя от кассы». Его новое «министерство государственной эффективности», которое должно будет срочно найти деньги и остановить разбазаривание средств, уже показало себя с такой силой, что уходящей администрации, похоже, придётся оправдываться.

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