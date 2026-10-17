Таиз в осаде: последний оплот правительства на юге Йемена окружён хуситами Хуситы, которых поддерживает Иран, окружили Таиз – один из крупнейших городов Йемена.
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