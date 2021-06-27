Журнал «Профиль»

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Рестораны закодировали: как получить свой QR, и что теперь будет с общепитом

Рестораны закодировали: как получить свой QR, и что теперь будет с общепитом

С понедельника московский общепит переходит на «бесковидный» режим работы. В кафе, бары и рестораны будут пускать только с QR-кодом, который выдается привитым, официально переболевшим или получившим отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

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