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Мода и Шоу-бизнес

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Ирина Безрукова получила квалификацию «Мастер тифлокомментирования»

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Новая высшая профессиональная квалификация в сфере тифлокомментирования (описание пространства, действия или объекта, адаптированное для незрячих или слабовидящих людей) «Мастер тифлокомментирования» была присвоена актрисе Ирине Безруковой.

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