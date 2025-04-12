Ирина Безрукова получила квалификацию «Мастер тифлокомментирования»

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Новая высшая профессиональная квалификация в сфере тифлокомментирования (описание пространства, действия или объекта, адаптированное для незрячих или слабовидящих людей) «Мастер тифлокомментирования» была присвоена актрисе Ирине Безруковой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии