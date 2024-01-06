«Это дар»: Андрей Чадов заступился за актеров-непрофессионалов

Актер театра и кино Андрей Чадов не разделяет снобизма и предвзятости многих своих коллег по отношению к актерам-непрофессионалам, которые, как считается, в последнее время массово заполонили сцены и экраны.
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