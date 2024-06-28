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Кучеров и Панарин вошли в первую символическую пятерку НХЛ-2023/24

Определены символические сборные сезона НХЛ. В первую из них попали два российских хоккеиста. Первая пятерка: вратарь – Коннор Хеллебайк («Виннипег»), защитники Куинн Хьюз («Ванкувер»), Роман Йози («Нэшвилл»), нападающие – Артемий Панарин («Рейнджерс»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Никита Кучеров («Тампа»).

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