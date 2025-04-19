Нижегородская область присоединилась к Всероссийскому проекту «Юннаты первых»

Дарья Кузина из 8а класса школы № 9 Сормовского района Нижнего Новгорода очень хочет, чтобы окружающая ее среда становилась с каждым годом все чище, поэтому присоединилась к Всероссийскому проекту «Юннаты первых».
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