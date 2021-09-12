Закон и Порядок

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«Зелёная профанация»: уголь вместо ветряков и налог в карманы богатых вместо экологии

«Зелёная профанация»: уголь вместо ветряков и налог в карманы богатых вместо экологии

Во время Восточного экономического форума Греф, Чубайс и министр экономики Максим Решетников устроили целую истерику, доказывая как важно для России отказаться от собственных ресурсов, уволить людей и повысить тарифы, начав "зеленую революцию".

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Ed Red
Греф, Чубайс и министр экономики Максим Решетников - чем выше уровень деградации и рукопожатности у либерастов тем выше зарплата на госслужбе?
Михаил Степанченко
"В некоторых странах Европы однако наблюдается рост цен на уголь. ." А у нас в России нет? Та же картина. Там, где я живу ( Партизанск (Сучан), Прим. край) пол города отапливается углем, это не только частный сектор и некоторые городские дома, но и многие котельные. Живем на угле, а топимся привозным ( Кузбасс, Хакассия, Липовецк) откуда угодно. Наши шахты еще при Ельцине закрыли, затопили, оборудование растащили. Мне на зиму надо 5-6 тонн угля и 3 куб. м. дров. Так вот тонна угля стоит уже 7500 руб., 1 куб дров ( обрезки пиломатериалов) 6500 руб. Ну и подвозка 1300 руб. хоть дрова, хоть уголь. Представляете как пенсионерам выкручиваться приходится. Да и не пенсионерам то же в копеечку. Газа естественно нет. Нет он конечно есть в баллончиках из Китая. Так что нам тут не до мировых топливных проблемм. Свои бы во время порешать.
Михаил Степанченко
.
Валерий Греков
Заверещали, гниды...

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