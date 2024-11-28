Кубань-матушка и ее волонтеры, уникальные истории из жизни: 5 декабря - День добровольца

Да, матушка: дающая силы своим сыновьям, помогающая преодолевать непреодолимое, вдохновляющая, передающая самое главное новым поколениям, успокаивающая, как будто качающая в колыбели, и сохраняющая память о погибших как о живых.
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