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Кубань-матушка и ее волонтеры, уникальные истории из жизни: 5 декабря - День добровольца

Кубань-матушка и ее волонтеры, уникальные истории из жизни: 5 декабря - День добровольца

Да, матушка: дающая силы своим сыновьям, помогающая преодолевать непреодолимое, вдохновляющая, передающая самое главное новым поколениям, успокаивающая, как будто качающая в колыбели, и сохраняющая память о погибших как о живых.

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