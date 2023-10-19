Новая схема угона: подмена ключей при продаже

В столице задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля необычным способом. Следствие установило, что он нашел на классифайде объявление о продаже машины, встретился с владельцем и незаметно подменил ключ от нее на заранее приобретенную болванку.