10 остроумных вопросов только для пьющих интеллектуалов

Проверьте, крепко ли вы стоите на ногах в важнейшей сфере знаний! фото: кадр из фильма «Служебный роман» (1977)Все эти вопросы — только для крепких профессионалов в области многолитровых вливаний, многоэтажного стопкостроения, рискового кутежеводства и тяжелого похмелеборения! Мы почерпнули их из лучших источников — отечественных телеигр разума от «Своей игры» до «Что? Где? Когда?» плюс немножко из собственной головы.