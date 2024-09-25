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СК озвучил результаты экспертизы продуктов из дома отравившейся под Красноярском семьи

СК озвучил результаты экспертизы продуктов из дома отравившейся под Красноярском семьи

Отравление магазинными полуфабрикатами считалось одной из основных версий, однако теперь следователи знают, что причина в чём-то другом.

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