Фигуристка Валиева вышла в свет в деловом костюме

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в социальных сетях новый видеоролик. Спортсменка записала короткое видео, в котором успела сменить образ: сначала фигуристка надела на себя черный свитер, а после перехода предстала перед подписчиками в синем пиджаке и черных брюках, сидя в кресле.
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