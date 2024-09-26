Кобахидзе с трибуны ООН призвал Абхазию и Южную Осетию жить в едином грузинском государстве

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с трибуны 79-й сессии Генассамблеи ООН обратился к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом «жить в едином грузинском государстве», и указал на путь, который может привести к этому.
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