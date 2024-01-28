Fpv дроны: От первого лица к реальным ощущениям

FPV - это аббревиатура от "First Person View", что означает "вид от первого лица". В контексте FPV-пилотирования это означает, что пилот управляет дроном или другой летающей платформой через видео-камеру, которая передает изображение на монитор или очки виртуальной реальности.
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