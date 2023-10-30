Шойгу: Запад использует Украину в качестве тарана против России

Коллективный использует Украину в качестве тарана против России, отведя ВСУ роль расходного материала, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе доклада 30 октября на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.
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