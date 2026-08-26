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FiNE NEWS

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МИД России прокомментировал визиты Рэтклиффа и Галлахера в Москву

МИД России прокомментировал визиты Рэтклиффа и Галлахера в Москву

Министерство иностранных дел Российской Федерации предоставило комментарии по поводу недавних визитов Джона Рэтклиффа, бывшего директора Национального агентства по борьбе с терроризмом США, и Джеймса Галлахера, заместителя министра обороны Великобритании, в Москву.

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