МИД России прокомментировал визиты Рэтклиффа и Галлахера в Москву

Министерство иностранных дел Российской Федерации предоставило комментарии по поводу недавних визитов Джона Рэтклиффа, бывшего директора Национального агентства по борьбе с терроризмом США, и Джеймса Галлахера, заместителя министра обороны Великобритании, в Москву.
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