Каратисты из Салехарда улетели на Чемпионат Мира по каратэ в доспехах в Токио

Каратисты из Салехарда представят Ямал на международной арене. Артем Парамонов, Данил Епанечников и Федор Молотов вместе с тренером Камраном Шарифовым уже начали путь к большим достижениям, отправившись в столицу, рассказало сообщество «ЯНАО Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».
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