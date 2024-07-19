Каратисты из Салехарда улетели на Чемпионат Мира по каратэ в доспехах в Токио

Каратисты из Салехарда представят Ямал на международной арене. Артем Парамонов, Данил Епанечников и Федор Молотов вместе с тренером Камраном Шарифовым уже начали путь к большим достижениям, отправившись в столицу, рассказало сообщество «ЯНАО Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».