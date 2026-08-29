Путин отметил цифровую трансформацию угольной отрасли как отрасль будущего

Введение Президент России Владимир Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера, который отмечается 30 августа.
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