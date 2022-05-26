65-дюймовый 4К-телевизор за 265 долларов. Oppo K9x подешевел в Китае

Oppo представила телевизор K9x на домашнем рынке месяц тому назад, а сейчас компания снизила стоимость новинки: в рамках глобальной распродажи 618 устройство можно приобрести за 265 долларов место 325.
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