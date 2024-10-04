Толпа мигрантов избила девушек и парня на костылях в Нижнекамске: Попались все 11 разом, ждёт одна дорога

После нападения мигрантов на жителя Нижнекамска и девушек, вступившихся за парня на костылях, полиция нашла всех 11 участников во время рейда.
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