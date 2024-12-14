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Россия наносит ракетный удар по Украине

Россия наносит ракетный удар по Украине

Как думаете? Политнавигатор Сегодня утром Россия выпустила ракеты по подконтрольной киевскому режиму территории.

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Комментарии
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Игорь Морозов
до 15 декабря 2025 года
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2 час.
Александр Зиборов
Ударили по Украине за американские ракеты, которые наводят американцы, используя данные американских спутников...Когда же мы будем бить по кукловодам, а не по марионеткам? Нужно бить по центрам принятия решения, как нам обещали...
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2 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Мы бьем только тогда когда хохлы ебашат по нашим городам. Давно уже пора снести банковую и превратить а пепел бункер наркомана зеленого.
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1 час.

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