В России предложили популяризировать заботу о репродуктивном здоровье

С инициативой выступила Ирина Волынец Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой о рассмотрении законодательной инициативы о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в РФ.