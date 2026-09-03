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Татар-информ

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В Казани троллейбусы и трамваи встали из-за столба, упавшего на провода

В Казани троллейбусы и трамваи встали из-за столба, упавшего на провода

В Казани временно приостановили движение трамваев №5, 5а, 6, 7, а также троллейбусов №1, 2, 13. Причиной стало падение столба на контактную сеть на участке Ямашева-Мусина.

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