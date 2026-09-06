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Адамов — о поражении от ЦСКА: «Соперника полностью переиграли, получили два гола и ничего не заработали»

Адамов — о поражении от ЦСКА: «Соперника полностью переиграли, получили два гола и ничего не заработали»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о поражении от ЦСКА (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о поражении от ЦСКА (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.

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