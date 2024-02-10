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Трюдо промолчал в ответ на вопрос о приглашении нациста в парламент

Трюдо промолчал в ответ на вопрос о приглашении нациста в парламент

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал упоминание Владимиром Путиным в интервью журналисту Такеру Карлсону, приводящему в качестве примера выступление украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте, элементом российской пропаганды.

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